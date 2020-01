Hummer - Un pick-up elettrico per il ritorno sul mercato (Di sabato 11 gennaio 2020) La General Motors si appresta a rilanciare l'Hummer. Secondo il Wall Street Journal, la Casa americana avrebbe organizzato un ritorno in grande stile del marchio simbolo dell'esagerazione motoristica, ingaggiando la stella dell'Nba LeBron James per uno spot che andrà in onda durante il Super Bowl: l'evento sportivo più seguito d'America, palcoscenico prediletto da numerosi costruttori per campagne pubblicitarie ad alto impatto emotivo, si terrà il prossimo 2 febbraio. Un futuro elettrico. Di un ritorno sulle scene dell'Hummer, marchio chiuso circa dieci anni fa sull'onda del fallimento della General Motors, si parla da tempo, ma ora ci sono maggiori dettagli sui piani dell'azienda di Detroit. Il nuovo modello, che dovrebbe essere commercializzato a partire dai primi mesi del 2022, sarà probabilmente un pick-up da volumi limitati e con caratteristiche spiccatamente ... Leggi la notizia su quattroruote

