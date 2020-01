Hockey ghiaccio, Alps League 2020: Ritten e Val Pusteria sconfitte ma portano a casa un punto, cade anche Fassa mentre vincono Asiago, Cortina e Vipiteno (Di domenica 12 gennaio 2020) Serata ricca di Alps League stasera, con tantissimi match disputati in questo rush finale della regular season del torneo europeo. Le due big italiane, Ritten e Val Pusteria, cadono in casa rispettivamente al supplementare contro il Feldkirch e agli shoot-out contro il Kitzbuhel, mentre acciuffa tre punti importanti Cortina, sempre ai rigori, sul campo del Lustenau. Successi anche per Vipiteno (3-0 allo Zeller Eisbaren) e Asiago (1-4 a domicilio sul Linz), mentre prende una grossa ripassata Fassa, battuta con un netto 6-0 dal Salisburgo. Ritten-FELDKIRCH 4-5 (dopo l’overtime) I Buam sprecano tanto e vengono superati dal Feldkirch al termine di un match rocambolesco. Dopo 23′ di gara il risultato è già sul 2-2, con a segno per gli italiani Daniel Tudin e Julian Kostner. Il primo vantaggio Ritten lo firma al 3′ dell’ultimo periodo Thomas Spinell, cui risponde il ... Leggi la notizia su oasport

