HIGHLIGHTS Cagliari Milan | gol e azioni salienti del match

Pagelle e HIGHLIGHTS 19^giornata : si parte con Cagliari-Milan - promossi e bocciati : Pagelle 19 GIORNATA- Tutto pronto per il calcio d’inizio della 19^ giornata di Serie A. Si partirà con la sfida della Sardegna Arena tra Cagliari-Milan, con isolani chiamati ad una pronta risposta dopo 3 sconfitte consecutive. Rossoneri sugli scudi e pronti ad affidarsi ad Ibrahimovic dal 1′. Alla Sardegna Arena si attende il pubblico delle […] L'articolo Pagelle e Highlights 19^giornata: si parte con Cagliari-Milan, promossi e ...

Pagelle e HIGHLIGHTS 18^ giornata : Napoli-Inter 1-3 - doppietta Lukaku! Juve-Cagliari 4-0 - tripletta Ronaldo. Bologna-Fiorentina 1-1 - Orsolini last minute. Milan-Samp 0-0 - non basta Ibra : Pagelle 18 giornata- Tutto pronto per il 18° turno di Serie A. Aprirà le danze la sfida tra Brescia-Lazio, con padroni di casa chiamati a ribaltare l’ultimo periodo negativo e con i biancocelesti pronti a confermarsi ai vertici della classifica. Spazio anche alla super sfida del San Paolo tra Napoli-Inter, con gli uomini di Gattuso […] L'articolo Pagelle e Highlights 18^ giornata: Napoli-Inter 1-3, doppietta Lukaku! Juve-Cagliari ...

Video/ Juventus Cagliari - 4-0 - : HIGHLIGHTS e gol. Tripletta di Cristiano Ronaldo! : Video Juventus Cagliari, risultato finale 4-0,: prima Tripletta in Italia per Cristiano Ronaldo che assieme a Higuain mette in riga i casteddu.

HIGHLIGHTS Juventus-Cagliari 4-0 : video - gol e sintesi. Cristiano Ronaldo incontenibile - Higuain entra e segna : La Juventus ha sconfitto il Cagliari con un sonoro 4-0 nel match valido per la diciottesima giornata della Serie A 2019-2020 di calcio. I Campioni d’Italia si sono imposti senza particolari problemi di fronte al proprio pubblico dell’Allianz Stadium di Torino e si sono confermati in testa alla classifica con tre punti di vantaggio sull’Inter che questa sera dovrà replicare contro il Napoli. I bianconeri hanno festeggiato grazie ...

Pagelle e HIGHLIGHTS 18^ giornata : Juve-Cagliari 4-0 - tripletta Ronaldo. Bologna-Fiorentina 1-1 - Orsolini last minute. Milan-Samp 0-0 - non basta Ibra : Pagelle 18 giornata- Tutto pronto per il 18° turno di Serie A. Aprirà le danze la sfida tra Brescia-Lazio, con padroni di casa chiamati a ribaltare l’ultimo periodo negativo e con i biancocelesti pronti a confermarsi ai vertici della classifica. Spazio anche alla super sfida del San Paolo tra Napoli-Inter, con gli uomini di Gattuso […] L'articolo Pagelle e Highlights 18^ giornata: Juve-Cagliari 4-0, tripletta Ronaldo. ...

LIVE Juventus-Cagliari 4-0 - Serie A 2020 in DIRETTA : Higuain e tripletta di Cristiano Ronaldo stendono la squadra di Maran. Pagelle e HIGHLIGHTS : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE [embedit snippet=”adsense-articolo”] 17.01 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo LIVE! Pagelle: JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny 6.5; Cuadrado 7, Demiral 6.5, Bonucci 6, Alex Sandro 6.5; Rabiot 6.5, Pjanic 6.5, Matuidi 6 (83′ Emre Can s.v.); Ramsey 6.5; Ronaldo 8, Dybala 7.5 (70′ Higuain 7). All. Sarri 7. CAGLIARI (4-3-2-1): Olsen 5; Cacciatore 5 (61′ Faragò 5), ...

VIDEO Juventus-Cagliari 4-0 HIGHLIGHTS : gol e sintesi. Cristiano Ronaldo decide la partita con una tripletta : La Juventus asfalta il Cagliari per 4-0 nella diciottesima giornata della Serie A di calcio, risponde alla Lazio, vittoriosa ieri, rispedendola a -6 (biancocelesti con una gara da recuperare), e mette pressione all’Inter, chiamata a sua volta a vincere in serata a Napoli. Decidono nella ripresa la tripletta di Cristiano Ronaldo ed il gol di Higuain. Highlights Juventus-Cagliari 4-0 IL VANTAGGIO SIGLATO DA Ronaldo ??????? 1 × 0 ...

Juventus-Cagliari 4-0 - HIGHLIGHTS - Voti - Pagelle e Tabellino : Juventus-Cagliari, Highlights, Voti, Pagelle e Tabellino della sfida valida per la diciottesima giornata del campionato di Serie A. Una Juventus double face ha la meglio del Cagliari nella diciottesima giornata di Serie A. Allo Stadium i ragazzi di Sarri faticano un po’ nel primo tempo a creare gioco, con la squadra di Maran tutta sotto […] L'articolo Juventus-Cagliari 4-0, Highlights, Voti, Pagelle e Tabellino proviene da ...

HIGHLIGHTS Juventus Cagliari : gol e azioni salienti del match : Gol e azioni salienti del match valido per la 18ª giornata di Serie A 2019/20: HIGHLIGHTS Juventus Cagliari Gol e azioni salienti del match tra Juventus e Cagliari, valido per la 18ª giornata di Serie A 2019/20. Leggi su Calcionews24.com

Pagelle e HIGHLIGHTS 17^ giornata : Atalanta-Milan 5-0 - sciagura rossonera. Parma-Brescia - 1-1 : Grassi riagguanta Balotelli. Inter-Genoa 4-0 - super Lukaku! Udinese-Cagliari 2-1 - decide Fofana : Pagelle 17 giornata- Un 17° turno spezzettato pronto ad aprire le danze con la sfida tra Sampdoria-Juventus in programma mercoledì alle 18:55. Doriani a caccia di conferme dopo la vittoria nel derby contro il Genoa, Juventus chiamata a confermare il primato in classifica prima di dedicarsi totalmente alla sfida di supercoppa contro la Lazio. Occhio […] L'articolo Pagelle e Highlights 17^ giornata: Atalanta-Milan 5-0, sciagura rossonera. ...

Video/ Udinese Cagliari - 2-1 - : HIGHLIGHTS gol. I Friulani tornano a vincere - Serie A - : Video Udinese Cagliari, risultato finale 2-1,: De Paul e Fofana piegano le resistenze dei casteddu, i Friulani ritrovano i tre punti in campionato.

Pagelle e HIGHLIGHTS 17^ giornata : Torino-SPAL 1-2 - Petagna gela i granateInter-Genoa 4-0 - super Lukaku! Udinese-Cagliari 2-1 - decide Fofana : Pagelle 17 giornata- Un 17° turno spezzettato pronto ad aprire le danze con la sfida tra Sampdoria-Juventus in programma mercoledì alle 18:55. Doriani a caccia di conferme dopo la vittoria nel derby contro il Genoa, Juventus chiamata a confermare il primato in classifica prima di dedicarsi totalmente alla sfida di supercoppa contro la Lazio. Occhio […] L'articolo Pagelle e Highlights 17^ giornata: Torino-SPAL 1-2, Petagna gela i ...

Pagelle e HIGHLIGHTS 17^ giornata : Inter-Genoa 4-0 - super Lukaku! Udinese-Cagliari 2-1 - decide Fofana. Fiorentina-Roma 1-4 - Dzeko e Zaniolo show - esonerato Montella : Pagelle 17 giornata- Un 17° turno spezzettato pronto ad aprire le danze con la sfida tra Sampdoria-Juventus in programma mercoledì alle 18:55. Doriani a caccia di conferme dopo la vittoria nel derby contro il Genoa, Juventus chiamata a confermare il primato in classifica prima di dedicarsi totalmente alla sfida di supercoppa contro la Lazio. Occhio […] L'articolo Pagelle e Highlights 17^ giornata: Inter-Genoa 4-0, super Lukaku! ...

HIGHLIGHTS Udinese Cagliari : gol e azioni salienti del match : Gol e azioni salienti del match valido per la 17ª giornata di Serie A 2019/20: HIGHLIGHTS Udinese Cagliari Gol e azioni salienti del match tra Udinese e Cagliari, valido per la 17ª giornata di Serie A 2019/20. Leggi su Calcionews24.com