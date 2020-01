Harry e Meghan verso lo scontro legale sul marchio “Sussex Royal”. In Italia qualcuno li ha anticipati (Di sabato 11 gennaio 2020) Meghan e Harry potrebbero essere costretti ad un braccio di ferro legale per proteggere il loro potenziale marchio “Sussex Royal”. Stando a quanto riportato dal quotidiano inglese The Guardian, esiste già una richiesta inoltrata alle autorità competenti Ue (l’EUIPO, European Union Intellectual Property Office) per poter fare uso di quel marchio per una vasta gamma di beni, tra cui anche birre e gioielli. Pagina istagram di Harry e Meghan Il richiedente sembrerebbe essere di base in Italia – scrive ancora il giornale – e residente in Germania, con l’inglese indicato come seconda lingua. Da una ricerca del database, sembrerebbe che la richiesta sia stata avanzata a nome di Ui Phoenix Kerbl giovedì 9 gennaio, molto probabilmente dopo che la coppia aveva comunicato alla stampa di non aver ancora registrato il marchio fuori dal Regno Unito. La ... Leggi la notizia su open.online

CottarelliCPI : #Brexit: Londra ha deciso, anche l’accordo sull’#Erasmus andrà rinegoziato. Una mossa strategica... Forse in cambo… - RaiNews : Il duca e la duchessa di Sussex sperano che i colloqui sul loro futuro ruolo nella famiglia reale si concludano 'il… - Corriere : Meghan firma con la Disney: «Voce fuori campo in cambio di una donazione benefica» -