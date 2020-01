Harry e Meghan registrano il marchio Sussex S.p.A: ecco quanto vale (Di sabato 11 gennaio 2020) Harry e Meghan hanno registrato il marchio Sussex S.p.A., brand dal potenziale valore di 15 milioni di sterline l’anno. LONDRA (INGHILTERRA) – Harry e Meghan hanno registrato il marchio Sussex S.p.A. A rivelare la notizia è stato un esperto al Daily Mail ammettendo come la macchina è stata messa in moto dalla coppia che è al lavoro per distaccarsi definitivamente dalla Famiglia Reale e diventare indipendenti dal punto di vista economico. Un obiettivo, riferiscono i media locali, non molto difficile da raggiungere visto che il loro nuovo brand può portare anche 15 milioni di sterline l’anno tra sponsorizzazioni e cachet per tenere discorsi. Mediazione in corso alla Casa Bianca Mediazione in corso alla Casa Bianca. La decisione di abbandonare dalla Casa Reale non è stata apprezzata dalla Regina Elisabetta che sta cercando di convincere il nipote a fare un ... Leggi la notizia su newsmondo

