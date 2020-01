Harry e Meghan, quanto guadagneranno una volta fuori dalla monarchia e quanto hanno speso fino ad oggi da duchi – FOTO (Di sabato 11 gennaio 2020) Scappare da corte e liberarsi da quel rigido protocollo che hanno sempre dimostrato di mal sopportare sarà un vero affare per Meghan e Harry. O forse no. Se da una parte infatti c’è chi plaude alla decisione coraggiosa dei Duchi del Sussex – che voci di palazzo dicono esser stata incoraggiata nientemeno che dagli Obama – rilevando le nuove opportunità di guadagno che potrebbe portare loro, dall’altra non bisogna affatto tralasciare gli ingenti costi che il loro stile di vita comporta. Costi che fino ad oggi sono sostenuti per lo più dalle ricchissime casse della monarchia. Basti pensare alle spese per la loro sicurezza (stimate dai media britannici intorno ai 2 milioni di sterline annui), agli altri 3 milioni spesi per ristrutturare la loro nuova residenza, Frogmore Cottage, o più semplicemente al costo di tutto il personale che li assiste ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

