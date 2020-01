Gwyneth Paltrow, il nuovo business fa scintille: vende candele al sapore di vagina (Di sabato 11 gennaio 2020) Se vai sul sito Goop di Gwyneth Paltrow troverai una serie di candele tra cui una che profuma di albicocca riscaldata dal sole, un’altra descritta come profumata da “aria fresca” e una terza che “profuma di vagina” … Sì, hai letto bene. Apparentemente la creazione è nata come uno scherzo tra il profumiere Douglas Little e il 47enne Gwyneth. Il sito web spiega come l’attrice abbia offuscato “Uhhh, puzza di vagina”, mentre la coppia lavorava sulla fragranza. La descrizione prosegue dicendo che la candela “si è evoluta in un profumo divertente, stupendo, sexy e meravigliosamente inaspettato”. Allora, cosa puzza la vagina come ti sento chiedere? Bene, secondo Gwyneth è una miscela di geranio, bergamotto agrumato e assoluti di cedro giustapposti a rosa damascena e semi di ambretta. Secondo Goop, la candela – che è ... Leggi la notizia su howtodofor

