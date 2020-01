Grey’s Anatomy 16: Alex Karev esce di scena (Di sabato 11 gennaio 2020) Justin Chambers Il pubblico di Grey’s Anatomy è abituato agli addii, avendo perso negli anni gran parte dei protagonisti, sforzandosi poi di affezionarsi a new entry che difficilmente si sono rivelate all’altezza. Ma stavolta il colpo sarà particolarmente duro: Alex Karev, il chirurgo pediatrico interpretato da Justin Chambers, uscirà di scena in sordina nel corso della sedicesima stagione. Anzi, di fatto è già andato via. Grey’s Anatomy 16: Justin Chambers lascia il cast L’ultimo episodio al quale l’attore ha preso parte è stato, infatti, l’ottavo della sedicesima stagione, andato in onda il 14 novembre 2019 su ABC e il 16 dicembre su Fox Life. In quello successivo è stato semplicemente detto che Karev si sarebbe occupato per un po’ della madre, giustificando in questo modo la sua assenza, ma di fatto non farà più ritorno, abbandonando così il ... Leggi la notizia su davidemaggio

