Grande Fratello Vip anticipa la terza puntata a mercoledì 15 gennaio (Di sabato 11 gennaio 2020) Antonella Elia - GF Vip 2020 Dopo la prima settimana di messa in onda, concentrata in tre giorni, Mediaset cambia la programmazione del Grande Fratello Vip 2020. Il reality condotto da Alfonso Signorini anticipa, infatti, la terza puntata a mercoledì 15 gennaio. Quello dell’8 gennaio, giorno di debutto, sarebbe dovuto essere l’unico mercoledì di Canale 5 con il GF Vip, come dichiarato dallo stesso direttore di rete Giancarlo Scheri in occasione della conferenza stampa di presentazione. Invece, il programma raddoppierà anche la prossima settimana, andando in onda sia il 15 che venerdì 17 gennaio. Da segnalare che Italia’s Got Talent su Tv8, scappato dal venerdì per evitare i due show di punta della generalista (Il Cantante Mascherato e, per l’appunto, il Grande Fratello Vip), debutterà mercoledì prossimo e si ritroverà il reality di Canale 5 la stessa ... Leggi la notizia su davidemaggio

GrandeFratello : Eccolo il Privé che ci piace! Tra i mostri sacri del Grande Fratello ed un Fabio Testi che si è integrato decisamen… - davidemaggio : GF VIP vs Milly Carlucci. Antonella Elia: «Che palle 'ste trasmissioni che fa. Spogliamoci nude per fotterle l’as… - GrandeFratello : Barbara Alberti sta scrivendo la storia di Grande Fratello! Eccola arrivare in Casa, ovviamente accolta con il dovu… -