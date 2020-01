Grande Fratello Vip 4, il marito di Adriana Volpe contro Antonella Elia (Di sabato 11 gennaio 2020) Antonella Elia sta riuscendo in pochissimi giorni a far arrabbiare chiunque mentre si trova all'interno della casa del Grande Fratello Vip 4: dapprima Chiara Ferragni e Fedez, poi ha criticato Milly Carlucci per Il Cantante Mascherato, successivamente ha scatenato le ire di Roberto Parli, marito di Adriana Volpe, sua coinquilina.Il motivo? Durante il gioco Obbligo o verità la soubrette di Corrado, Mike Bongiorno e Raimondo Vianello ha provocato un bacio tra il cantante Pago e la moglie, mandando su tutte le furie il marito che ha visto la scena da Mediaset Extra.Grande Fratello Vip 4, il marito di Adriana Volpe contro Antonella Elia 11 gennaio 2020 18:00. Leggi la notizia su blogo

