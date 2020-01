Gossip GF Vip, Andrea Denver e Elisa sono stati insieme: la verità (Di sabato 11 gennaio 2020) Elisa De Panicis conferma il flirt con Andrea Denver del Grande Fratello Vip: “Abbiamo avuto una storiella” Ieri sera è andata in onda la seconda puntata del GF Vip di Alfonso Signorini. E in questa circostanza sono entrati nella casa più spiata dagli italiani altri concorrenti, tra i quali Elisa De Panicis. Quest’ultima, per chi non lo sapesse, è diventata in questi anni una popolare influencer. E la ragazza, a poche ore di distanza dal suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 4, ha già fatto molto discutere il pubblico a casa. Il motivo? In pratica la nuova concorrente, parlando con alcuni inquilini vip, ha ammesso di aver avuto in passato un flirt con Andrea Denver. Difatti i due, in base al racconto di lei, si sarebbero frequentati per un anno e mezzo: “Abbiamo iniziato a vederci ripetutamente. Da Miami ogni tanto sono andata a New York, lui ogni ... Leggi la notizia su lanostratv

