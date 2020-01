Gosens risponde a Lautaro: Inter-Atalanta 1-1, Muriel sbaglia il rigore da tre punti (Di sabato 11 gennaio 2020) Finisce 1-1 il derby tra nerazzurri d’alta quota. L’Inter, che va momentaneamente a +1 sulla Juve, passa con Lautaro Martinez dopo 4′, ma poi si rintana troppo nella sua metà campo e cede troppi metri all’Atalanta. La Dea chiede il rigore per un contatto Toloi-Lautaro a fine primo tempo, poi impatta al 76′ con Gosens dopo aver chiuso l’Inter nella sua metà campo. L’Atalanta fallisce poi con Muriel un rigore a 3′ dal termine, ma aggancia comunque al quarto posto la Roma, impegnata domani sera contro la Juventus. Pronti, via, Lautaro Con la curva dell’Inter in sciopero per i primi 15 minuti, ci pensa l’avvio sprint della squadra di Conte a riscaldare San Siro e stonare l’Atalanta. Che, dopo 4′, è già sotto grazie al decimo gol in campionato di Lautaro Martinez. Lo innesca Lukaku, tanto per cambiare. sbaglia ... Leggi la notizia su open.online

