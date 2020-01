Golf, European Tour 2020: Louis Oosthuizen e Marcus Armitage padroni del terzo giro al South African Open. 14° Nino Bertasio (Di sabato 11 gennaio 2020) Dopo il terzo giro del South African Open, in corso di svolgimento al Randpark Golf Club di Johannesburg (e quest’oggi, in particolare, solo sul par 71 del Firethorn Course), si può parlare tranquillamente di giornata delle rimonte. Sono soprattutto i primi due della classifica a giovarsene. In testa c’è il padrone di casa Louis Oosthuizen, infatti, scala 10 posti con un bel -7 fatto di soli birdie che lo colloca a -15. Il vincitore dell’Open Championship 2010, però, non può stare tranquillo, a causa della spettacolare scalata di 42 posizioni dell’inglese Marcus Armitage, autore di due eagle e sei birdie prima di incappare nel bogey alla 18 che gli impedisce di essere co-leader, lasciandogli comunque un -9 di giornata e il -14 totale. terzo a -13 (-3 oggi) l’altro sudafricano Jaco Ahlers. In quarta posizione a far compagnia all’inglese Andy Sullivan ... Leggi la notizia su oasport

