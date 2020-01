Gol Ibrahimovic, lo svedese ritorna alla rete in Serie A – VIDEO (Di sabato 11 gennaio 2020) Gol Ibrahimovic, lo svedese torna alla rete nel campionato di Serie A. Il sinistro secco a beffare Olsen utile per il raddoppio rossonero Ha avuto bisogno di una partita e mezza dopo il suo ritorno in Serie A per tornare al gol. Zlatan Ibrahimovic ha siglato la rete dello 0-2 in favore del suo Milan contro il Cagliari, con un preciso sinistro. Assist dalla fascia e conclusione secca dello svedese, che ha anticipato il difensore in marcatura e beffato un non perfetto Olsen. Ibrahimovic ya marca con el Milan. Primera titularidad, primer gol. pic.twitter.com/tKkM7c6aOt — Toni Padilla (@Toni Padilla) January 11, 2020 Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

