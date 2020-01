Gol Ibrahimovic, la Serie A ritrova la stella svedese: che girata per il raddoppio del Milan! [VIDEO] (Di sabato 11 gennaio 2020) Gol Ibrahimovic – La rete tanto attesa è finalmente arrivata. Zlatan Ibrahimovic torna a far esultare i tifosi del Milan, ci riesce a modo suo. Preciso l’assist dalla sinistra di Theo Hernandez, ma ancora più spettacolare la girata al volo di sinistro del campione svedese che non lascia scampo all’estremo difensore Olsen. E’ la marcatura dello 0-2 per i rossoneri, che mettono quasi al sicuro i tre punti nel difficile campo di Cagliari. Ibrahimovic is back! pic.twitter.com/2OdNKkl8u5 — Salim FPL (@SalimFPL) January 11, 2020 L'articolo Gol Ibrahimovic, la Serie A ritrova la stella svedese: che girata per il raddoppio del Milan! VIDEO CalcioWeb. Leggi la notizia su calcioweb.eu

AntoVitiello : #Ibrahimovic torna al gol con il #Milan: immortale! - OptaPaolo : 45'32' - Rafael Leão ha segnato il gol più rapido dall'inizio di una ripresa di Serie A con il Milan a partire dall… - CagliariCalcio : 65' | GOL MILAN Raddoppio ospite con Ibrahimovic. #CagliariMilan 0-2 -