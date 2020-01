Gli staccano un orecchio perché gay: uno degli aggressori è leader Blocco Studentesco (CasaPound) (Di sabato 11 gennaio 2020) Uno dei cinque indagati per l’aggressione a un omosessuale avvenuta lo scorso 10 agosto a Santa Cesarea Terme è Bruno Furiosi, responsabile milanese del Blocco Studentesco, organizzazione giovanile di CasaPound Italia. Insieme agli altri Furiosi è accusato di tentato omicidio con l’aggravante dall’avere commesso il fatto agendo con crudeltà. Ridotto in fin di vita perché omosessuale. Vittima dell’aggressione, avvenuta lo scorso 10 agosto a Santa Cesarea Terme (Lecce), un uomo di 43 anni che ha riportato gravi conseguenze sia fisiche che psicologiche in seguito a un pestaggio subito nel parcheggio di una discoteca. Cinque giovani – quattro turisti milanesi e un salentino – si sarebbero accaniti su di lui con pugni e calci alla testa, arrivando a sollevarlo per il lobo dell’orecchio, staccandoglielo di netto: violenze praticate mentre lo apostrofavano come “frocio di ... Leggi la notizia su limemagazine.eu

