Gli antichi romani utilizzavano la medicina cinese per la celiachia (Di sabato 11 gennaio 2020) Uno scheletro femminile rinvenuto in Toscana suggerisce che ai tempi degli antichi romani la celiachia veniva trattata con la medicina cinese. Queste, in estrema sintesi, le comclusioni di uno studio dell’Universita’ Tor Vergata di Roma, pubblicato sulla rivista Archaeological and Anthropological Sciences. La donna, affetta da celiachia, aveva assunto ginseng e curcuma, stando ai residui chimici ritrovati nella placca dentale, probabilmente ingeriti per alleviare i disturbi intestinali. Poiche’ entrambe le spezie sono originarie dell’Asia sud-orientale, la ricerca suggerisce un antico commercio di piante medicinali. La donna aveva circa 20 anni al momento della morte e il fatto che fosse stata sepolta insieme ad alcuni gioielli d’oro suggerisce un ricco passato, il quale sembrava essere smentito pero’ da evidenti segni di malnutrizione e perdita ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

