Giunti Scuola e Alpitour, al via la campagna educativa “La Terra è il mio tesoro” (Di sabato 11 gennaio 2020) Per l’anno accademico 2019-2020, Giunti Scuola e Alpitour hanno realizzato e promosso la campagna educativa “La Terra è il mio tesoro, la esploro e la proteggo”, destinata a oltre 75.000 bambini della Scuola primaria e che mira a portare i temi della sostenibilità ambientale e della riduzione dei consumi fra i banchi di 3.000 classi in tutta Italia. L’attenzione all’ambiente è una tra le sfide più importanti del nostro tempo: un’urgenza che accomuna tutto il mondo e che richiede l’impegno di tutti per poter rallentare e invertire il processo. A partire da questa consapevolezza, Giunti Scuola e Alpitour hanno avviato una collaborazione per affiancare gli insegnanti nei loro programmi didattici, fornendo materiali ad hoc per raccontare ai bambini, con il linguaggio più adeguato, quanto sia importante l’attenzione all’ambiente. Del ... Leggi la notizia su ildenaro

