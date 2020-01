Giulia Salemi, “non ci sono parole”. Parla la foto (e il suo lato B da favola) (Di sabato 11 gennaio 2020) Giulia Salemi si è lasciata alle spalle un 2019 che l’ha vista soffrire non poco per la fine della relazione con Francesco Monte. Pare che il nuovo anno le abbia già portato in serbo un nuovo fidanzamento. A Capodanno, oltre che con i suoi amici, sarebbe stata in compagnia di un ragazzo di nome Luigi, con il quale avrebbe dato vita a baci e coccole. Si sa inoltre che la bellissima influencer condivida con immenso piacere le sue foto con i suoi fan. E lo ha fatto anche nelle scorse ore, quando ha pubblicato un post meraviglioso che l’ha vista nuovamente assoluta protagonista. Il suo viso è perfetto, così come il suo fisico. A rendere ancora più accattivante il tutto è il suo incredibile sguardo sensuale e provocante rivolto verso l’obiettivo. Ma non è finita qua perché i follower sono stati ben felici di apprezzare un altro dettaglio di non poco conto. Andiamo a vedere ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

_le_Cardoso1 : RT @thaituita: Que orgulho da minha linda ????Intervista doppia con Tommaso Zorzi e Giulia Salemi: arriva Adoro! In di... - nonsischerzapiu : Se Fiorello su RaiPlay ha provato (alla grande) a sostituirsi alla TV su Mediaset Play faremo invece un primo esper… - __idkidc__ : NO RAGA TOMMASO ZORZI CHE CONDURRÀ UN PROGRAMMA TUTTO SUO CON GIULIA SALEMI È IL TRASH CHE CI MERITAVAMO Grazie To… -