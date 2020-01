Giulia Salemi Instagram, il lato B è da urlo: «Non ci sono parole, favolosa» (Di sabato 11 gennaio 2020) Il 2019 si è concluso alla grande e il 2020 sta andando ancora meglio per Giulia Salemi. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, dopo essersi buttata alle spalle la storia naufragata con Francesco Monte, volto noto di Uomini e donne, ha trovato un nuovo amore. A distanza di diversi mesi la modella è riuscita a superare il dolore, a rinascere. A lanciare l’indiscrezione il settimanale Spy, che ha svelato alcuni dettagli sul nuovo partner dell’influencer. Di che si tratta? Giulia Salemi Instagram, il lato B è da urlo: «Non ci sono parole, favolosa» Nulla è trapelato sui social, ma la notizia del fidanzamento di Giulia Salemi, da qualche tempo gira sul web. L’influencer avrebbe trascorso la notte di Capodanno in compagnia di amici e di un ragazzo con cui si è scambiata baci e carezze. Il giovane in questione si chiamerebbe Luigi. Secondo quanto riportato dal ... Leggi la notizia su urbanpost

