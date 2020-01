Giro d’Italia 2020, le wild card a tre squadre italiane? Gazprom-Rusvelo l’unica insidia (Di sabato 11 gennaio 2020) A breve saranno annunciate le wild card per il Giro d’Italia 2020, primo Grande Giro della nuova stagione di ciclismo su strada, in programma dal 9 al 31 maggio con partenza in Ungheria e arrivo a Milano. Chiaramente le 19 squadre World Tour sono invitate d’ufficio e possono quindi preparare in tutta tranquillità questo appuntamento estremamente prestigioso. Rimangono da assegnare, invece, tre posti: ci sono ottime possibilità che vengano scelti tre team italiani, ma questi devono fare i conti con un’unica insidia, rappresentata dalla Gazprom-Rusvelo. Inizialmente sembrava che a partecipare sarebbe stata la Total Direct Energie, ma la formazione francese ha poi annunciato la propria volontà di rinunciare al diritto acquisito per preparare al meglio il Tour de France, grande obiettivo della stagione. Ad esultare sono state Androni-Sidermec, Bardiani – CSF- ... Leggi la notizia su oasport

