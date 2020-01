Gf Vip, il marito di Adriana Volpe contro Antonella Elia: "Oca, le ha una famiglia" - (Di sabato 11 gennaio 2020) Francesca Galici Polemica social per Roberto Parli, marito di Adriana Volpe, che su Instagram si è scagliato contro Antonella Elia, rea di aver imposto a sua moglie l'obbligo del bacio a Pago durante un gioco Il gioco Obbligo o Verità ha divertito il pubblico a casa ma anche i concorrenti del Gf Vip, che hanno trascorso qualche ora di divertimento e di goliardia. Chi pare si sia divertito meno è Roberto Parli, marito di Adriana Volpe e padre della loro bambina. L'uomo ha reagito con veemenza durante la puntata, puntando il dito contro Antonella Elia in un post Instagram divenuto presto virale. Il motivo che ha scatenato l'ira dell'uomo è stato l'obbligo a cui si è dovuta sottoporre sua moglie su richiesta di Antonella Elia. La torinese, infatti, ha dato l'obbligo ad Adriana Volpe di baciare in bocca Pago. Grandi applausi in Casa e un fiume di commenti all'esterno della casa ... Leggi la notizia su ilgiornale

