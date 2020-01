GF Vip 2020 Imma Battaglia e Licia Nunez, parla l’attuale fidanzata: «Mossa scarsissima, capitolo superato» (Di sabato 11 gennaio 2020) Definito freddo dallo stesso Alfonso Signorini, il confronto tra Imma Battaglia e Licia Nunez sembra invece aver parecchio appassionato gli spettatori del GF Vip 2020. Un faccia a faccia tra ex compagne, che non ha potuto non coinvolgere l’attuale fidanzata della concorrente del reality. Raggiunta da Il Messaggero, Barbara, oggi felicemente al fianco della Nunez non si è sottratta dall’esprimere il proprio parere su quanto andato in onda ieri sera, nella puntata di venerdì 10 gennaio 2020, la seconda per il reality condotto dal direttore di Chi. Sono stati i racconti della Nunez a chiamare in causa la Battaglia, oggi sposa di Eva Grimaldi. GF Vip 2020 Imma Battaglia e Licia Nunez, la compagna: «Mi ha fatto soffrire, ma…» Sette anni di amore fino alla rottura, nel 2010, per motivi non propriamente condivisi da entrambe. Poco importa, però, oggi per Barbara pronta a difendere ... Leggi la notizia su urbanpost

davidemaggio : GF VIP vs Milly Carlucci. Antonella Elia: «Che palle 'ste trasmissioni che fa. Spogliamoci nude per fotterle l’as… - davidemaggio : Ascolti TV di ieri, venerdì 10 gennaio 2020. Il Cantante Mascherato 4.4 mln - 20.9%, GF Vip in calo (2,9 mln - 16.… - fattoquotidiano : Nel marzo del 2018 il gruppo guidato da Profumo per vendere 28 elicotteri ha concesso oltre 100 milioni di ‘benefit… -