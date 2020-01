“Gesto inspiegabile. Europa? E chi ci pensa mai”: parla il padre del bambino trovato morto nell’aereo Air France (Di sabato 11 gennaio 2020) Il padre del bambino trovato morto in aereo Air France: “gesto inspiegabile” “È un gesto inspiegabile, mio figlio è stato fuorviato da qualcuno” : non si capacita Marius Ani Guibay, il papà di Laurent, il bambino trovato morto nel carrello di un aereo Air France a Parigi proveniente dalla Costa d’Avorio. L’uomo ha parlato a Repubblica, in un racconto ad Anais Ginori, corrispondente del quotidiano in Africa. Il giovane ivoriano trovato morto mercoledì 8 gennaio nel carrello di atterraggio di un aereo Air France che collega Abidjan a Parigi è stato identificato dalle autorità ivoriane: si chiamava Ani Guibahi Laurent Barthélémy e aveva 14 anni. Frequentava la quarta elementare. “Lunedì mattina era il primo giorno di scuola dopo le vacanze. È andato in classe come al solito, ci siamo detti Au revoir. È un gesto inspiegabile, mio figlio è stato ... Leggi la notizia su tpi

