Germania, mappato cocktail di gas caldo in ammassi di galassie: nel team di ricerca anche l’italiano Pinto (Di domenica 12 gennaio 2020) Grazie alle osservazioni del telescopio spaziale Xmm-Newton dell’Agenzia spaziale europea, un team di ricercatori guidato da Jeremy Sanders del Max Planck Institute per la fisica extraterrestre, in Germania, e a cui ha partecipato anche Ciro Pinto, ora in forza all’Istituto nazionale di astrofisica, è riuscito a realizzare le prime mappe che ricostruiscono la distribuzione e il moto delle enormi masse di gas caldissimo che permeano due ammassi di galassie. I dati raccolti stanno aiutando gli scienziati a comprendere meglio la turbolenta storia della formazione di questi agglomerati di galassie e la loro evoluzione. Gli ammassi di galassie sono i più grandi sistemi nell’universo legati insieme dalla gravità. Contengono centinaia o addirittura migliaia di galassie e grandi quantità di gas caldo – o plasma – che raggiunge temperature di circa 50 milioni di gradi e brilla intensamente nei ... Leggi la notizia su ildenaro

