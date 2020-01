Germania, il ruolo della cultura italiana nella lotta alla mafia: se ne discute a Berlino (Di sabato 11 gennaio 2020) Nando Dalla Chiesa e Federica Cabras, autore ed autrice del libro “Rosso mafia. La ‘ndrangheta a Reggio Emilia” parleranno del ruolo della cultura italiana nella lotta alla mafia nel mondo. L’appuntamento con “Antimafia, das neue Made in Italy” è all’Istituto Italiano di cultura di Berlino martedì 21 gennaio alle 19. A moderare il dibattito – realizzato in collaborazione con mafia? Nein, danke! e.V., in lingua italiana con traduzione simultanea – sarà Elisabetta Gaddoni (Funkhaus Europa). Nando dalla Chiesa è professore ordinario di Sociologia della criminalità organizzata presso la facoltà di Scienze politiche dell’Università degli Studi di Milano, di cui dirige anche l’Osservatorio sulla criminalità organizzata. Presidente onorario dell’associazione Libera e presidente della Scuola di formazione “Antonino Caponnetto”, è editorialista del “Fatto Quotidiano”. ... Leggi la notizia su ildenaro

s_parisi : E l’Italia non c’è neanche nel (vago) comunicato Francia-Germania-Uk che condanna Teheran. Italia assente. Leadersh… - SvetaChiara : RT @Luisa33546687: PARLAMENTO POLACCO ( CHE POTEVA NN ESISTERE SENZA CCCP) HA FIRMATO UN DOCUMENTO, DOVE PAREGGIA IL RUOLO DEL CCCP ALLA G… - Luisa33546687 : PARLAMENTO POLACCO ( CHE POTEVA NN ESISTERE SENZA CCCP) HA FIRMATO UN DOCUMENTO, DOVE PAREGGIA IL RUOLO DEL CCCP A… -