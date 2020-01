Gennaro Lillio, gli haters lo criticano per aver difeso Martina, ‘Non sono invidioso’ (Di sabato 11 gennaio 2020) haters alla riscossa contro Gennaro Lillio per aver detto la sua opinione della scelta di Daniele Dal Moro di partecipare a Uomini e Donne. Gennaro Lillio riesce ad accaparrarsi l’odio sui social network perché ha difeso Martina e detto il suo parere contrario all’inizio del trono del suo ex. Il ventottenne napoletano, ha parlato della vincitrice del Grande Fratello 16, Martina Nasoni e del fatto che il suo ex compagno con cui ha rotto, ovvero Daniele Dal Moro ha accettato il trono. Secondo lui è stata una cosa molto viscida perché non avrebbe dovuto compiere un gesto di questo tipo – Secondo quanto ha dichiarato pubblicamente, Gennaro Lillio, ex fidanzato di Francesca De Andrè avrebbe attaccato l’ex collega del Grande Fratello 16 prendendo piuttosto le difese di Martina Nasoni, sua amica. Questo perché quando Martina ha rotto con Daniele Dal Moro lui non ci ha ... Leggi la notizia su kontrokultura

