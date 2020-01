Garbagnate: bomba, armi e droga in casa. Un arresto con il cane antidroga (Di sabato 11 gennaio 2020) In una casa di Garbagnate Milanese erano nascoste armi, droga e addirittura una bomba. E’ stato tutto scoperto dai carabinieri con l’ausilio dell’unità cinofila di casatenovo in provincia di Lecco. I militari hanno arrestato in flagranza un pluripregiudicato di nazionalità italiana, classe 1955. Durante la perquisizione del proprio appartamento a Garbagnate hanno rinvenuto, un revolver cal 357 magnum risultato provento di furto, 59 cartucce cal 357 magnum e una bomba a mano da guerra. Oltre alle armi nell’appartamento c’erano nascosti 34 grammi di cocaina, assieme a un bilancino e 3mila euro in contanti. su Il Notiziario. Leggi la notizia su ilnotiziario

LaPresse_news : Trovato in casa con cocaina, un revolver e una bomba a mano: arrestato 65enne a Garbagnate - ilNotiziarioInd : Garbagnate: bomba, armi e droga in casa. Un arresto con il cane antidroga - -