Gallerie, norme ignorate per 13 anni. Il ministero impone dieci prescrizioni (Di sabato 11 gennaio 2020) Lavori necessari per mantenere in esercizio almeno parzialmente i tunnel non conformi. Autostrade: in regola entro maggio Leggi la notizia su ilsecoloxix

colo_ora : RT @vitalbaa: Norme sulle gallerie ignorate per 13 anni. Il ministero delle Infrastrutture doveva controllare e non l’ha fatto, ma ora impo… - amerini_a : RT @vitalbaa: Norme sulle gallerie ignorate per 13 anni. Il ministero delle Infrastrutture doveva controllare e non l’ha fatto, ma ora impo… - andmas01 : RT @vitalbaa: Norme sulle gallerie ignorate per 13 anni. Il ministero delle Infrastrutture doveva controllare e non l’ha fatto, ma ora impo… -