Francia, proteste contro riforma pensioni: falò di rifiuti e cassonetti. Governo cede: “Ritiro provvisorio dell’età di equilibrio a 64 anni” (Di sabato 11 gennaio 2020) Disordini e scontri a Parigi e in tutta la Francia contro la riforma delle pensioni, con gruppi di black bloc che hanno dato alle fiamme panchine, scooter, cassonetti e rifiuti a place de la Republique. E mentre nel 38esimo giorno di proteste migliaia di manifestanti sfilano per le strade – solo 150mila nella capitale -, il Governo prova a disinnescare la mobilitazione: ha infatti annunciato il ritiro provvisorio dell’età di equilibrio a 64 anni, che nelle intenzioni dovevano essere necessari per ottenere la pensione a tasso pieno. Era questo il punto chiave delle proteste, la misura più controversa della riforma, respinta dal 61% dei francesi e che nessuno dei sindacati, neppure il moderato e maggioritario Cfdt di Laurent Berger, intendeva accettare. “Per dimostrare la mia fiducia verso i partner sociali, e non pregiudicare l’esito dei loro lavori sulle misure da attuare ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

