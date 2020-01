Francia, il padre del 14enne trovato morto nel carrello dell’aereo: “Mio figlio fuorviato” (Di sabato 11 gennaio 2020) “È un gesto inspiegabile, mio figlio è stato fuorviato da qualcuno”. Marius Ani Guibay, il papà del ragazzo di 14 anni della Costa d’Avorio trovato morto nel carrello di un aereo Air France arrivato a Parigi, intervistato da Repubblica, non si dà pace per la morte del figlio Laurent, a suo parere portato da qualcuno su quell’aereo. Contattato al telefono ad Abidjan, l’uomo racconta: “Nessuno mi ha aiutato a salvare Laurent, nessuno”. padre di quattro figli, Marius Ani Guibay ha chiesto che venga rispettato il suo lutto e ha raccontato di come il figlio fosse uscito per andare a scuola a Yopougon, dove frequentava la quarta classe, e fosse poi scomparso. Definendo “modesta” la propria famiglia, l’uomo dice che “anche con i pochi mezzi che abbiamo cerchiamo di crescere i nostri figli con sani principi” e Laurent “era tranquillo, un ragazzo sempre allegro, docile. Non era ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

