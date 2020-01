Francesca Marì: il teatro, la musica e i suoi “live medicina” (Di sabato 11 gennaio 2020) La passione per la musica l’ha ereditata tutta dal papà. Francesca Marì, nome d’arte di Francesca Maria Pignatelli, è praticamente cresciuta tra vinili, strumenti musicali di ogni tipo e serate di canto, musica e festa. Lei, giovane cantautrice di origini pugliesi, non ha solo la musica ma anche il teatro nel sangue. Fin da bambina, infatti, hai iniziato a cantare in un gruppo di varietà e spettacolo, poi il teatro è tornato anche dopo, in età più adulta. “La dimensione in cui mi sento più a mio agio in assoluto, che mi ha aiutato a tirare fuori le mie emozioni e superare tutte le mie paure – mi racconta – Sono grata per queste esperienze e non vedo l’ora di tornare a calcare qualche palco teatrale!”. Nel cuore, nelle vene, nell’anima di Francesca Marì scorre però potente prima di tutto la musica. “Mi piace tutta – prosegue – Ho iniziato col pop per passare al teatro musicale e poi al ... Leggi la notizia su romadailynews

romadailynews : Francesca Marì: il teatro, la #musica e i suoi “#live medicina”: La passione per la musica… - bumbiMediaPress : Il prossimo Concerto di Daudia + Pedro e Quei Tre + Francesca Marì Pignatelli + Mario Vetere | 13 Gennaio 2020 al…… - VivMilano : RT @FlorianaFer: Marianna Impallomeni, Enrica Immirzi, Claudia Degli Esposti Angelina Giordano, Antonella Adamo, Francesca Bonifazi, Mari… -