Francesca Barra la giornalista ricoverata in ospedale le sue condizioni (Di sabato 11 gennaio 2020) La giornalista Francesca Barra è in ospedale, ma tranquillizza i suoi fan e dice che si riprenderà in fretta ricoverata per problemi di salute, la giornalista Francesca Barra sorprende tutti e la notizia che è in ospedale preoccupa i suoi numerosi fan. E’ la stessa giornalista a pubblicare una foto sui social in cui appare distesa in un letto di ospedale. Volto nascosto e flebo al braccio, lo scatto sul suo account Instagram è inequivocabile. La Barra lo ha voluto condividere dicendo che il peggio per fortuna sembra essere passato. La moglie dell’attore Claudio Santamaria, giornalista, scrittrice ed ex-politica, non ha rivelato il motivo della sua degenza in ospedale. Ha però detto di essere stata ricoverata qualche giorno fa d’urgenza alla Ca’ Granda di Milano. Francesca Barra rassicura i follower Sotto lo scatto postato da Francesca Barra c’è una didascalia in cui la giornalista ... Leggi la notizia su kontrokultura

