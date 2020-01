Flat tax, la stretta è rinviata (Di sabato 11 gennaio 2020) La stretta sulla Flat tax è rinviata. La tassa piatta del 15% sul reddito da lavoro autonomo si applica anche a chi al momento ne verrebbe escluso dai paletti fissati dalla legge di bilancio, in base allo Statuto del Contribuente e dopo una circolare chiarificatrice dell’Agenzia delle Entrate. La Stampa annuncia oggi il via libera per quest’anno alla tassazione agevolata anche a chi, oltre al reddito da lavoro autonomo, ha percepito più di 30mila euro da pensione o lavoro dipendente, così come non scatta per ora l’altro limite fissato dalla finanziaria 2020, quello di 20mila euro di compensi a collaboratori o di spese per acquisto di beni strumentali. Del resto la stessa Agenzia delle entrate aveva già nel 2019 fatto slittare di un anno l’applicazione di un altro paletto alla Flat tax, approvato sempre a fine anno, che escludeva dalla tassa piatta chi aveva quote di una Srl. Il ... Leggi la notizia su nextquotidiano

