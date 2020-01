Fiorentina Spal: le chiavi tattiche del match (Di sabato 11 gennaio 2020) Il match contro la Spal è molto importante per la Fiorentina di Iachini. Sarà un test interessante per la fase offensiva Nel suo esordio sulla panchina della Fiorentina, Iachini ha schierato i viola con un 532 molto accorto e prudente senza palla. Evidente la voglia di plasmare una squadra difensiva, che occupi un baricentro basso e che attacchi in transizione. La partita con la Spal presenta un test tattico interessante. Vedremo come se la caverà la Fiorentina quando deve fare la partita, affrontando un avversario chiuso e passivo. La sterilità della squadra di Montella contro formazioni bloccate era stata una delle lacune più grandi. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

Futbol_Pizarron : #SerieA ???? | FECHA 19 ??ESPN ?Lazio - Napoli ?Inter - Atalanta ?Fiorentina - SPAL ?Hellas Verona - Genoa ?Parma - L… - vfishkia : Ho letto la formazione della Fiorentina contro la Spal - Notiziedi_it : Fiorentina, Iachini: “Cutrone? Grandi margini ma non so come sta. Affrontiamo la SPAL come la Juve”… -