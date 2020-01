Fiorentina – Spal: Iachini, giocheremo come contro la Juventus. Formazione, Cutrone ancora incerto. Domenica 12 al Franchi, (Ore 15, SkyTV) (Di sabato 11 gennaio 2020) Quella contro la Spal sarà una gara importante e difficile, la dobbiamo affrontare come se giocassimo contro la Juventus. La Spal ha vinto contro Torino e Lazio, ha vinto contro le grandi squadre. Dovremo giocare una grande partita, dice Iachini, ma non svela la Formazione Leggi la notizia su firenzepost

