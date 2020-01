Fernanda Lessa, spettacolo di samba al GF Vip: il debutto è virale [VIDEO] (Di sabato 11 gennaio 2020) Due episodi settimanali erano stati promessi, e due sono stati gli appuntamenti con i quali il Grande Fratello Vip ha debuttato nella sua prima settimana; e dopo aver presentato la prima tornata di concorrenti con l’episodio di mercoledì, il secondo appuntamento ha visto tra i protagonisti l’esordio catalizzante di Fernanda Lessa. La star sudamericana, nome noto del mondo gossip italiano tornato per l’occasione a lavorare per la rete milanese, è stata protagonista di un esordio capace di lasciare il segno; il suo ingresso nella casa ha fatto immediatamente il giro dei social, confermandosi come il momento clou della seconda puntata. Al momento di debuttare in scena, gli autori hanno organizzato a Fernanda Lessa uno spettacolo a sorpresa; così, la modella e ballerina ha fatto il suo ingresso nella casa, di fronte agli altri, basiti concorrenti, accompagnata da un gruppo ... Leggi la notizia su velvetgossip

