Fedez sfotte Chiara Ferragni per il calzino bucato VIDEO (Di sabato 11 gennaio 2020) Questo articolo Fedez sfotte Chiara Ferragni per il calzino bucato VIDEO è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Ironia che domina in casa Ferragnez. Fedez infatti sfotte, con tanto di VIDEO su Instagram, la moglie per un calzino bucato. La fashion blogger scivola sul calzino. Può davvero essere riassunta così, con un pizzico di ironia, quanto accaduto in casa Ferragnez. Fedez ha infatti preso in giro la moglie per il calzino bucato. “Ricordiamo … Leggi la notizia su youmovies

Enzo_Bellini : Antonella Elia che sfotte Fedez e Chiara Ferragni. 'Quel babbuino e quella ragazza che fa l'influencer... Patetici, orrendi'. #GFVIP -