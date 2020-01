Eros Ramazzotti risponde su Instagram ai gossip su Marica Pellegrinelli (Di sabato 11 gennaio 2020) Eros Ramazzotti ha trascorso le sue vacanze natalizie alle Maldive, in compagnia di Aurora e del fidanzato Goffredo Cerza. Giorni di spensieratezza insieme ad uno dei suoi amori più grandi, sua figlia, al sole e al caldo delle isole coralline. Ma non c’è tregua per il cantante romano: Eros Ramazzotti è sempre al centro dei gossip, che non lo mollano neanche in vacanza. Su Instagram è scoppiata la polemica: molti fan hanno notato che il cantautore è apparso appesantito e fuori forma, fino a pensare che fosse malato. La risposta di Eros non si è fatta attendere: ha pubblicato una sua foto, palesemente ritoccata, scherzando sui commenti ricevuti dai followers: Vi sembro ingrassato, vi sembro malato??? Non direi, sto molto bene e vi ringrazio per l’amore di sempre, ricambio ps: Mi raccomando, nessun gesto estremo. Diffidate dalle imitazioni e dalle balle spaziali! Nello scatto in riva ... Leggi la notizia su dilei

