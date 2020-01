Eros Ramazzotti ai fan su Instagram: “Vi sembro ingrassato, vi sembro malato?”. La foto che spiazza tutti (Di sabato 11 gennaio 2020) In costume sulla spiaggia, con un mare azzurrissimo sullo sfondo, sfoggia un fisico scolpito, con addominali da fare invidia alla “tartaruga” di Cristiano Ronaldo. Questa foto pubblicata da Eros Ramazzotti sul suo profilo Instagram è diventata virale sui social perché poco affine all’immagine che siamo soliti avere del cantante. E infatti c’è lo zampino (ben visibile) di Photoshop: non si tratta però di un tentativo di ritocco venuto male, bensì di un fotomontaggio voluto dallo stesso Eros che ha lanciato così una stoccata ai suoi fan. “Vi sembro ingrassato, vi sembro malato? Non direi, sto molto bene e vi ringrazio per l’amore di sempre, ricambio”, ha scritto infatti nella didascalia del post con tono ironico. E poi ha aggiunto nel post scriptum: “Mi raccomando, nessun gesto estremo. Diffidate dalle imitazioni e dalle balle spaziali”. Il ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

