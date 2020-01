Emergenza Precariato Scuola, intervista a Maria Pia di Leo (Di sabato 11 gennaio 2020) La Scuola in Italia sta passando l'ennesimo periodo nero: tra riforme promesse, decreti salvaprecari, dimissioni di ministri e nuovi rimpiazzi, la storia infinita del Precariato e delle supplenze record in Italia sembra un incubo che non avrà mai fine. E' proprio per questo motivo che cerchiamo di fare il punto della situazione mediante questa intervista, interpellando una figura centrale nelle manifestazioni antiPrecariato, la dr.ssa Maria Pia di Leo, portavoce assieme al collega Dr. Nunzio (...) - Tribuna Libera / Scuola, Docenti, Precari Scuola Leggi la notizia su feedproxy.google

