Elodie, This is Elodie: anticipazioni, nuovo singolo e numero pezzi (Di sabato 11 gennaio 2020) Elodie, This is Elodie: anticipazioni, nuovo singolo e numero pezzi Elodie Di Patrizi, conosciuta dal pubblico semplicemente con il suo nome e seconda classificata della quindicesima edizione del talent Amici di Maria De Filippi, ha annunciato l’uscita del nuovo album This is Elodie per il 7 febbraio 2020. L’ultimo lavoro della cantante è già preordinabile su internet e la versione digitale sarà resa disponibile in tutte le piattaforme dal 31 gennaio. In vetta alle classifiche grazie ai featuring Nero Bali, con Michele Bravi, Pensare male, insieme ai The Kolors e Margarita, nel quale duetta con l’attuale fidanzato Marracash, Elodie è pronta a lanciare nuovi successi. Andromeda è l’inedito estratto dall’ultimo album che verrà presentato durante la settantesima edizione del Festival di Sanremo, dove la cantante romana parteciperà per la seconda volta ... Leggi la notizia su termometropolitico

Lopinionista : Esce il 31 gennaio “This is Elodie”, il nuovo disco di Elodie - musicanotizie : Esce il 31 gennaio “This is Elodie”, il nuovo disco di Elodie - RSD_studiodelta : Elodie ha appena annunciato sul suo profilo Instagram l'arrivo di un nuovo album: 'This is Elodie'. La nuova fatic… -