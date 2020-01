Elettra Lamborgini Instagram: incidente sexy, il lato B troppo prosperoso non entra nella gonna! (FOTO) (Di sabato 11 gennaio 2020) Elettra Lamborgini Instagram: una vestizione decisamente piccante quella della bombastica cantante 25enne nipote dell’imprenditore Ferruccio Lamborghini. Attesissima sul palco dell’Ariston con il suo brano “Musica”, la famosa kermesse canora che fa conoscere l’Italia nel mondo, la fascinosa bolognese stuzzica i followers nelle Instagram Stories. Elettra Lamborghini «Imperiale»: Stories piccanti su Instagram ‘stendono’ i followers Il suo nome è stato scelto, insieme ad altri celebri, dal conduttore nonché direttore artistico Amadeus. Idolo dei più giovani, Elettra Lamborghini è anche una bomba sexy sogno erotico di tantissimi italiani che, seguendola sui social, hanno modo di ammirare le sue curve pazzesche. Ama denudarsi, la Lamborghini, e mostrarsi in pose audaci sui social. Ed è quanto accaduto nelle scorse ore, basta scorrere le sue stories per ... Leggi la notizia su urbanpost

