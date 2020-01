Elena Ceste, la lettera della figlia 19enne ai nonni: "Grazie per aver tenuto unita la famiglia" (Di sabato 11 gennaio 2020) Ha vissuto l’inferno insieme agli altri tre fratelli: Elisa, figlia maggiore di Elena Ceste, la donna scomparsa da Castigliole d’Asti il 24 gennaio del 2014, ora ha 19 anni. In una lunga lettera, pubblicata sul settimanale Giallo, la giovane parla di sé e ringrazia i nonni, che “li hanno aiutati a superare difficoltà e momenti tristi” e che sono riusciti nel miracolo di tenere unita la famiglia.Per l’omicidio di Elena Ceste sta scontando la pena il marito Michele Buoninconti, condannato a 30 anni. Con il padre in carcere e orfani di madre, per i quattro ragazzi sarebbe stato facile smarrire la strada se non fosse stato per i nonni, con i quali vivono ancora. “Ho compiuto 19 anni, ho conseguito il diploma, ora sono pronta a entrare nel mondo del lavoro - scrive Elisa - Come ho sempre detto, per poter essere di aiuto economicamente ai ... Leggi la notizia su huffingtonpost

