Edd Byrnes muore l’attore che interpretò Vince Fontaine in «Grease» (Di sabato 11 gennaio 2020) Tutti in lutto per la morte di Edd Byrnes, un personaggio della tv molto noto a cavallo tra gli anni 50 e 70. È morto Edd Byrnes, l’attore che interpretò nello spettacolo Grease, Vince Fontaine. L’anziano l’attore è morto all’età di 87 anni. Lo scorso mercoledì, senza alcun segnale di preavviso ha perso la vita. E’ noto soprattutto per aver interpretato il ruolo di Vince, ovvero colui che ha condotto la gara di ballo nel film Grease del 1978. Insieme a Olivia Newton John e John Travolta nel film di Randal Kleiser, l’attore aveva avuto un ruolo abbastanza seguito ed era diventato poi una star famosa nel panorama internazionale. Purtroppo però, mercoledì scorso ha perso la vita per cause naturali mentre si trova in California, a Santa Monica nella sua villa. A raccontare a tutti i suoi fan e seguaci cosa è successo e soprattutto, a dare un saluto ... Leggi la notizia su kontrokultura

KontroKulturaa : Edd Byrnes muore l'attore che interpretò Vince Fontaine in «Grease» - - _DAGOSPIA_ : IL NECROLOGIO DEI GIUSTI - A 87 ANNI SE NE VA EDD BYRNES, IL VINCE FONTAINE DI ''GREASE'' - infoitcultura : Morto Edd Byrnes, l’attore interpretò Vince Fontaine in «Grease» -