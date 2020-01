Ecco il team che ha supportato Trump nell’operazione Soleimani (Di sabato 11 gennaio 2020) C’è molta più coesione fra il presidente Donald Trump e il suo team per la sicurezza nazionale rispetto al passato. Lo rivela il Wall Street Journal, che spiega come la velocità con cui si sono svolti gli eventi dall’uccisione del generale iraniano Soleimani in poi siano facilmente spiegati dall’affinità all’interno della nuova squadra di consiglieri per la sicurezza nazionale e militari che ora circonda il presidente. Secondo il Wall Street Journal, infatti, il team, che include il nuovo segretario alla Difesa Mark Esper, il capo di stato maggiore Mark Milley e il consigliere per la sicurezza nazionale Robert O’Brien, insieme al segretario di stato Mike Pompeo, ha appoggiato la decisione del presidente di uccidere il comandante militare iraniano e si è subito mossa per eseguire gli ordini di Trump. “Piena affinità con Donald Trump” Sono lontani ... Leggi la notizia su it.insideover

