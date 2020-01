‘È volato dall’impalcatura ed è morto’: Maria De Filippi, commozione a C’è Posta per Te [FOTO] (Di sabato 11 gennaio 2020) Primo appuntamento di C’è Posta per Te Dopo tanta attesa, sabato 12 gennaio 2020 ha preso al via la ventesima edizione di C’è Posta per Te, il people show ideato è condotto da Maria De Filippi. Come anticipato sul web, gli ospiti del primo appuntamento sono stati la star hollywoodiana Johnny Depp e l’artista turco Can Yaman, protagonista della soap opera Bitter Sweet – Ingredienti d’amore. Naturalmente non sono mancate le storie di gente comune, ovvero di genitori o figli che cercano di ricongiungersi con un proprio caro dopo una discussione o perché si sono persi di vista. La prima storia della serata è quella di Rosa, una donna campana arrabbiata con la vita perchè le ha portato via una cosa cara, suo marito. (Continua dopo le foto) La storia di Rosa e i suoi figli La storia di Rosa è molto forte, infatti la donna ha perso il marito Andrea a causa di ... Leggi la notizia su kontrokultura

