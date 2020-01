E’ morto il sultano dell’Oman Qaboos (Di sabato 11 gennaio 2020) E' morto il sultano dell'Oman Qaboos. Il "padre" dell'Oman, come era soprannominato il sultano Qabboos bin al Said era alla guida del Paese dal 1970. Aveva 79 anni ed era malato di cancro. Non ha figli e pubblicamente non ha indicato un successore. Leggi la notizia su ilfogliettone

