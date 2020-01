DxOMark boccia Huawei Mate 30 Pro, ma non per la qualità fotografica (Di sabato 11 gennaio 2020) Huawei Mate 30 Pro delude per la qualità audio. Ecco la recensione di DxOMark che ne sottolinea la pochezza in termini di resa sonora. Ecco tutti i dettagli e le informazioni della prova. L'articolo DxOMark boccia Huawei Mate 30 Pro, ma non per la qualità fotografica proviene da TuttoAndroid. Leggi la notizia su tuttoandroid

DxOMark boccia Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : DxOMark boccia