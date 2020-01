Duro faccia a faccia Salvini – Zingaretti, il leader della Lega “stravincere alle regionali per cancellare il Pd”, il segretario Dem “Il Pd non lo distruggerai mai” (Di sabato 11 gennaio 2020) Duro scontro tra Matteo Salvini e Nicola Zingaretti. I toni tra due diventano sempre più accesi in vista delle regionali che si terranno solo tra 15 giorni. Andranno al voto per le elezioni regionali gli abitanti dell’Emilia Romagna e della Calabria il 26 gennaio. Salvini durante un comizio di ieri in Calabria a Crotone ha detto che: “Ho una certezza vinciamo. Ma vorrei stravincere in Calabria, cancellare il Pd che ha fatto disastri in questa terra, dargli una lezione, se non mi arrestano prima. Perché viviamo in uno strano Paese dove c’era uno che faceva il ministro dell’interno e bloccava gli sbarchi e c’era una che faceva gli sbarchi e per farlo ha speronato una motovedetta della guardia di finanza. Risultato, lei va a fare lezioni ed il ministro va in tribunale per sequestro di persona. È una schifezza”. Salvini è sicuro della vittoria di ... Leggi la notizia su baritalianews

